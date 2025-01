Serie A: la Roma batte 3-1 il Genoa. La classifica aggiornata

La partita tra l’AS Roma e il Genoa si è conclusa con un’intensa azione fino agli ultimi minuti. Dopo un primo tempo in cui le squadre si sono scambiate gol, con Artem Dovbyk (AS Roma) che ha aperto le marcature al 25′ e Patrizio Masini (Genoa) che ha pareggiato al 33′, il match è continuato su ritmi serrati. Nel secondo tempo, Paulo Dybala ha dato il vantaggio alla Roma al 60′ con un tiro preciso dal limite dell’area. Tuttavia, un’autorete di Nicola Leali (Genoa) al 73′ ha complicato ulteriormente le cose per i visitatori, portando il punteggio sul 3-1 per la Roma.

Durante il match, si sono visti numerosi cambi da entrambe le parti per cercare di mantenere l’intensità e gestire la stanchezza. Tra i momenti significativi del secondo tempo, Matias Soule ha avuto una chance al 90+3′ per incrementare il vantaggio della Roma, ma il suo tiro è andato alto sopra la traversa. Infine, l’arbitro ha fischiato la fine del match al 90+5′, sancendo la vittoria della Roma.

Napoli – 47 punti

Inter – 44 punti

Atalanta – 43 punti

Lazio – 36 punti

Juventus – 34 punti

Fiorentina – 32 punti

Milan – 31 punti

Bologna – 30 punti

Roma – 27 punti

Udinese – 26 punti

Genoa – 23 punti

Torino – 22 punti

Lecce – 20 punti

Empoli – 20 punti

Parma – 19 punti

Como – 19 punti

Verona – 19 punti

Cagliari – 18 punti

Venezia – 14 punti

Monza – 13 punti