Serie C Girone C: Giugliano e Casertana si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie C Girone C tra Giugliano e Casertana. A passare in vantaggio sono gli ospiti solo dopo 11′ con la rete realizzata da Bunino. Il pari non tarda ad arrivare con Njambe che al 28′ rimette il match in equilibrio. All’intervallo è 1-1.

Nella ripresa, poche novità e occasioni. Il punteggio di 1-1 tiene banco per tutta la seconda frazione con il Giugliano che spreca diverse occasioni da gol.

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 64 punti

Avellino – 63 punti

Monopoli – 54 punti

Crotone – 51 punti

Catania – 47 punti

Picerno – 47 punti

Benevento – 46 punti

Potenza – 46 punti

Juventus U23 – 41 punti

Giugliano – 40 punti

Cavese – 38 punti

Trapani – 35 punti

Altamura – 34 punti

Sorrento – 32 punti

Foggia – 30 punti

Latina – 28 punti

Casertana – 26 punti

ACR Messina – 19 punti

Turris – 0 punti

Taranto – 0 punti