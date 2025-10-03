Serie C Girone C: Ekuban piega il Benevento, il Latina sorride. La classifica aggiornata
Al “Francioni” il Latina trova una vittoria importante superando il Benevento. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la svolta arriva al 64’: Ekuban firma l’1-0 che basta ai pontini per conquistare l’intera posta. I campani provano a reagire ma non riescono a trovare il varco giusto contro una difesa ben organizzata. Per il Latina tre punti che valgono fiducia e continuità, mentre per il Benevento resta il rammarico di non aver concretizzato le occasioni avute.
La classifica aggiornata
Benevento – 16
Salernitana – 16
Cosenza – 12
Casarano – 12
Catania – 12
Casertana – 11
Monopoli – 11
Crotone – 11
Potenza – 11
Latina – 11
Audace Cerignola – 10
Picerno – 9
Altamura – 7
Foggia – 6
Sorrento – 6
Giugliano – 5
Cavese – 5
Trapani – 4
Atalanta U23 – 4
Siracusa – 3