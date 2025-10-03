Serie C Girone C: Ekuban piega il Benevento, il Latina sorride. La classifica aggiornata

Al “Francioni” il Latina trova una vittoria importante superando il Benevento. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la svolta arriva al 64’: Ekuban firma l’1-0 che basta ai pontini per conquistare l’intera posta. I campani provano a reagire ma non riescono a trovare il varco giusto contro una difesa ben organizzata. Per il Latina tre punti che valgono fiducia e continuità, mentre per il Benevento resta il rammarico di non aver concretizzato le occasioni avute.

La classifica aggiornata

Benevento – 16

Salernitana – 16

Cosenza – 12

Casarano – 12

Catania – 12

Casertana – 11

Monopoli – 11

Crotone – 11

Potenza – 11

Latina – 11

Audace Cerignola – 10

Picerno – 9

Altamura – 7

Foggia – 6

Sorrento – 6

Giugliano – 5

Cavese – 5

Trapani – 4

Atalanta U23 – 4

Siracusa – 3