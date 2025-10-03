Serie C Girone C: Ekuban piega il Benevento, il Latina sorride. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

 

Al “Francioni” il Latina trova una vittoria importante superando il Benevento. Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la svolta arriva al 64’: Ekuban firma l’1-0 che basta ai pontini per conquistare l’intera posta. I campani provano a reagire ma non riescono a trovare il varco giusto contro una difesa ben organizzata. Per il Latina tre punti che valgono fiducia e continuità, mentre per il Benevento resta il rammarico di non aver concretizzato le occasioni avute.

La classifica aggiornata

Benevento – 16

Salernitana – 16

Cosenza – 12

Casarano – 12

Catania – 12

Casertana – 11

Monopoli – 11

Crotone – 11

Potenza – 11

Latina – 11

Audace Cerignola – 10

Picerno – 9

Altamura – 7

Foggia – 6

Sorrento – 6

Giugliano – 5

Cavese – 5

Trapani – 4

Atalanta U23 – 4

Siracusa – 3

