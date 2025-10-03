Serie C Girone B: la Pianese ribalta il Livorno, colpo Arezzo a Rimini. La classifica aggiornata

Ottobre 3, 2025

Giornata ricca di emozioni nel Girone B. A Piancastagnaio la Pianese riesce a superare il Livorno in rimonta: al 34’ Cioffi illude gli amaranto, ma in pieno recupero del primo tempo Bellini trova il pari. Nella ripresa, al 48’, è Martey a firmare il gol decisivo che consegna ai bianconeri una vittoria dal peso specifico enorme.
Nell’altro match di giornata, l’Arezzo espugna il “Romeo Neri” battendo il Rimini 1-0. A decidere la sfida è la zampata di Varela Djamanca al 69’, che regala ai toscani tre punti preziosi in chiave classifica.

La classifica aggiornata

Arezzo – 21

Ravenna – 18

Ascoli – 17

Gubbio – 12

Pianese – 12

Campobasso – 11

Sambenedettese – 11

Juventus U23 – 11

Ternana – 10

Guidonia – 10

Forlì – 9

Pineto – 8

Carpi – 8

Vis Pesaro – 7

Livorno – 7

Pontedera – 7

Torres – 5

Bra – 5

Perugia – 4

Rimini – 3

