Serie C Girone B: la Pianese ribalta il Livorno, colpo Arezzo a Rimini. La classifica aggiornata
Giornata ricca di emozioni nel Girone B. A Piancastagnaio la Pianese riesce a superare il Livorno in rimonta: al 34’ Cioffi illude gli amaranto, ma in pieno recupero del primo tempo Bellini trova il pari. Nella ripresa, al 48’, è Martey a firmare il gol decisivo che consegna ai bianconeri una vittoria dal peso specifico enorme.
Nell’altro match di giornata, l’Arezzo espugna il “Romeo Neri” battendo il Rimini 1-0. A decidere la sfida è la zampata di Varela Djamanca al 69’, che regala ai toscani tre punti preziosi in chiave classifica.
La classifica aggiornata
Arezzo – 21
Ravenna – 18
Ascoli – 17
Gubbio – 12
Pianese – 12
Campobasso – 11
Sambenedettese – 11
Juventus U23 – 11
Ternana – 10
Guidonia – 10
Forlì – 9
Pineto – 8
Carpi – 8
Vis Pesaro – 7
Livorno – 7
Pontedera – 7
Torres – 5
Bra – 5
Perugia – 4
Rimini – 3