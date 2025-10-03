Serie A, Pinamonti trascina il Sassuolo: Verona ko al Bentegodi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

 

Il Sassuolo espugna il “Bentegodi” battendo il Verona 1-0 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi. Nel primo tempo i gialloblù hanno avuto le occasioni migliori, con Giovane e Serdar vicini al vantaggio e con un rigore inizialmente concesso ma poi annullato dal VAR per un tocco di mano di Volpato. Gli emiliani hanno risposto con Laurienté su punizione, ma Montipò ha evitato il gol con una grande parata.

La ripresa si è accesa al 71’, quando l’arbitro Fourneau, dopo un lungo check VAR, ha assegnato un calcio di rigore al Sassuolo: Pinamonti si è fatto ipnotizzare da Montipò, ma sul proseguo dell’azione è stato lo stesso attaccante neroverde a ribadire in rete il pallone che vale lo 0-1.

Il Verona ha provato a reagire con Mosquera e Orban, senza però riuscire a scardinare la difesa avversaria. Nel finale la squadra di Grosso ha spinto con orgoglio, ma la compattezza del Sassuolo e l’attento Muric hanno blindato i tre punti.

La classifica aggiornata

Milan – 12

Napoli – 12

Roma – 12

Juventus – 11

Inter – 9

Atalanta – 9

Cremonese – 9

Sassuolo – 9

Como – 8

Bologna – 7

Cagliari – 7

Udinese – 7

Lazio – 7

Parma – 5

Torino – 4

Fiorentina – 3

Verona – 3

Pisa – 2

Genoa – 2

Lecce – 2

