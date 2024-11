Serie C Girone C: Crotone avanti al termine del primo tempo, la Juventus U23 è sotto 2-0

Termina il match di Serie C Girone C tra Crotone e Juventus U23. Partono decisamente meglio i padroni di casa. Il Crotone, infatti, spinge fin dai primi minuti di gioco, con i bianconeri che cercano di chiudersi e di difendere. I padroni di casa, però, riescono a trovare la via della rete: Guerini al 22′ insacca in rete il gol del vantaggio. Gli ospiti provano a reagire ma subiscono decisamente il colpo e faticano a ripartire. Oviszach realizza al 40′ la rete del raddoppio.

