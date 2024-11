Carrarese-Pisa, Caracciolo: «Siamo delusi. Il Sassuolo ha calciatori di un’altra categoria»

Al termine della sfida tra Carrarese e Pisa, terminata con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa, è intervenuto per parlare del match il difensore dei toscani Caracciolo. Di seguito le sue parole:

«L’approccio e l’atteggiamento del primo tempo mi hanno ricordati per certi versi la gara di Castellammare di Stabia. Qui siamo stati a bravi ad arrivare al riposo sullo 0-0. Nella ripresa poi abbiamo sofferto anche per l’inferiorità numerica e abbiamo subito un gol che commenteremo nei prossimi giorni. Siamo delusi. Nello spogliatoio nessuno ha accennato al gol, lo faremo in serenità durante la settimana. Espulsione? L’arbitro ci ha detto che Toure è intervenuto con la gamba alta. Lui l’avversario non lo ha visto, non è stato cattivo. Penso che se avesse estratto il giallo per poi controllare al Var avrebbe fatto meglio. Il Sassuolo ha giocatori di un’altra categoria, non dobbiamo pensare a loro. Siamo secondi e dobbiamo rimanere sereni. L’importante è non sbagliare più partita».