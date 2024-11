Salernitana, si valuta il ritiro: Carrarese decisiva

Come riportato da salernitananews.it, continua il momento negativo in casa granata. La Salernitana, nel turno di campionato corrente, ha subito una pesante batosta perdendo per 4-0 in casa del Sassuolo. Il club ha di recente optato per l’esonero di Martusciello e il conseguente arrivo di Colantuono in panchina, ma la pesante sconfitta sta facendo riflettere la proprietà.

Nel prossimo turno, i granata troveranno la Carrarese e l’unico risultato accettabile sarà la vittoria. In caso di risultato differente, il club ha già deciso che con ogni probabilità la squadra andrà in ritiro.