Sala sul Bari: «Playoff? Sarebbe un successo anche la salvezza»

L’ex difensore dei pugliesi, Lugi Sala, si è espresso ai microfoni di Tuttobari.com. Sala si è soffermato sul momento dei pugliesi e ha voluto prendere le difese dell’attuale tecnico Longo. Di seguito le sue parole:

«Gli obiettivi di inizio anno sono giustamente sempre un po’ a guardare in difetto, è sempre sbagliato partire con idee troppo alte o arrivate per poi scontrarsi con la realtà. Ha fatto bene forse la società a partire con queste dichiarazioni. Poi, cammino facendo, la voglia di fare sempre meglio arriva. Dovessero arrivare i playoff, sarebbe un gran successo e un gran risultato, come lo stesso sarebbe anche se dovesse arrivare solo la salvezza. Ricordiamo che il Bari non è partito con ambizioni eccelse, anche se, ripeto, durante l’anno si verificano delle condizioni tali da cambiare le carte in regola e si può sempre sperare di far meglio».