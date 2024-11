Catanzaro-Mantova, Buso: «Rammaricati senza tre punti. Il modulo mi penalizza»

Al termine del match finito per 2-2 tra Catanzaro e Mantova, è intervenuto il calciatore dei padroni di casa Buso. Il centrocampista si è soffermato su alcuni spetti tattici che a suo modo di vedere lo penalizzano:

«Sì, so che in questo momento sto giocando poco, ma la squadra e il mister mi stanno dando fiducia. Però mi sto facendo trovare pronto e voglio aiutare la squadra. Modulo? Il modulo penalizza le mie caratteristiche ma il mister mi sta provando mezzala, oggi (ieri, ndr) dietro le punte…cerco di dare una mano il più possibile, ovviamente il mio ruolo l’anno scorso era un altro. Ma so che posso fare anche questo e pian piano sto migliorando. La squadra non riesce a vincere? Oggi (ieri, ndr) siamo rammaricati tutti per non aver portato a casa i tre punti, ma la squadra sta remando tutta dalla stessa parte. Ci stringiamo ancor di più e cercheremo di vincere le prossime partite».