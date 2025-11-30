Serie C, Girone C: Cerignola avanti a Latina, Potenza già sul doppio vantaggio. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Nei primi 45 minuti delle due sfide del Girone C di Serie C in programma questa sera non sono mancati ritmo e gol.

Al “Francioni” l’Audace Cerignola chiude il primo tempo avanti 1-0 sul Latina grazie alla rete di Gambale, che al 40’ sfrutta al meglio un’occasione in area e porta in vantaggio i gialloblù. Partita equilibrata nei primi minuti, poi gli ospiti hanno preso coraggio fino al gol che al momento decide il match.

Partenza sprint invece a Potenza, dove i padroni di casa vanno al riposo sul 2-0 contro il Casarano. Dopo appena 2 minuti Ghisolfi rompe l’equilibrio, sorprendendo la difesa ospite. Al 19’ è Selleri a trovare il raddoppio, consolidando un vantaggio meritato frutto di maggiore aggressività e precisione sotto porta.

Latina-Audace Cerignola 0-1
Potenza-Casarano 2-0

Ultimissime

Serie A: Napoli in vantaggio sulla Roma all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie C, Girone C: Cerignola avanti a Latina, Potenza già sul doppio vantaggio. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Sampdoria, Gregucci dopo la sconfitta con lo Spezia: «Ci manca determinazione dentro area»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Spezia-Sampdoria, Donadoni: «Mi è piaciuto lo spirito e la voglia di non cedere mai un centimetro»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Palermo-Carrarese: Pohjanpalo eletto Player of the match

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025