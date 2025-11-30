Serie C, Girone C: Cerignola avanti a Latina, Potenza già sul doppio vantaggio. I risultati parziali
Nei primi 45 minuti delle due sfide del Girone C di Serie C in programma questa sera non sono mancati ritmo e gol.
Al “Francioni” l’Audace Cerignola chiude il primo tempo avanti 1-0 sul Latina grazie alla rete di Gambale, che al 40’ sfrutta al meglio un’occasione in area e porta in vantaggio i gialloblù. Partita equilibrata nei primi minuti, poi gli ospiti hanno preso coraggio fino al gol che al momento decide il match.
Partenza sprint invece a Potenza, dove i padroni di casa vanno al riposo sul 2-0 contro il Casarano. Dopo appena 2 minuti Ghisolfi rompe l’equilibrio, sorprendendo la difesa ospite. Al 19’ è Selleri a trovare il raddoppio, consolidando un vantaggio meritato frutto di maggiore aggressività e precisione sotto porta.
Latina-Audace Cerignola 0-1
Potenza-Casarano 2-0