Serie A: Napoli in vantaggio sulla Roma all’intervallo

Si chiude sullo 0-1 il primo tempo all’Olimpico, con il Napoli in vantaggio grazie al gol firmato da David Neres al 36’. L’esterno azzurro, servito da Hojlund al limite dell’area, ha piazzato un destro preciso che ha battuto Svilar, concretizzando la pressione offensiva degli ospiti.

La partita è partita su ritmi alti, con il Napoli più incisivo nei primi minuti: Hojlund si è reso spesso protagonista, sia con un tiro dalla distanza respinto da Svilar, sia con alcune giocate che hanno messo in difficoltà la retroguardia giallorossa. Al 27’ il portiere romanista ha compiuto un grande intervento su Noa Lang, tenendo in vita la Roma.

I giallorossi hanno provato a rispondere soprattutto con Pellegrini, molto attivo sui calci piazzati, e con Ferguson, che ha avuto due occasioni ma senza trovare la porta. Nel recupero Soule ha tentato il tiro dalla distanza, mandando però il pallone alto.

Primo tempo intenso e ricco di duelli, con il Napoli più concreto e la Roma vicina al pari in un paio di situazioni ma ancora poco precisa negli ultimi metri. Tutto apertissimo in vista della ripresa.