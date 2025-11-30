Sampdoria, Cherubini: «Senza fame non arrivano i risultati»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

 

Luigi Cherubini, attaccante della Sampdoria, ha parlato senza giri di parole nel post-gara contro lo Spezia, lanciando un messaggio forte alla squadra e all’ambiente. Intervenuto in conferenza stampa, il blucerchiato ha evidenziato come l’atteggiamento mostrato non sia sufficiente per una piazza esigente come quella doriana.

«Nonostante il buon primo tempo questo non basta per la maglia, la piazza che abbiamo e no… non basta! Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo», ha dichiarato Cherubini, sottolineando la necessità di compattezza e determinazione: «Noi ci alleniamo sempre al 100%, dobbiamo cercare di uscire tutti insieme da questo periodo. Sono sicuro che con sacrificio e fame ci riusciremo perché lo meritiamo noi e i tifosi. Se lo meritano tutte le persone che ci seguono e lavorano per la Sampdoria».

L’attaccante ha poi individuato nella «fame» il punto chiave delle difficoltà della squadra, sia nel creare che nel subire gol: «Il problema di sbloccare le partite deriva dallo stesso motivo per cui subiamo gol: la fame. Dobbiamo averne per non subire gol, perché non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione».

Cherubini ha infine ribadito l’importanza di affrontare ogni gara come una finale: «Per il nostro percorso ogni partita diventa decisiva, quella di oggi lo era. Ce lo eravamo detto nello spogliatoio, avevamo preparato molto bene la partita. Gregucci e il suo staff ci hanno dato qualcosa in più, abbiamo più intensità però senza fame non arriveranno i risultati!»

Ultimissime

Serie A, il Napoli espugna Roma grazie al gol di Neres. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie C Girone C: vola il Potenza, colpo esterno dell’Audace Cerignola. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Roma–Napoli, la Curva Sud espone uno striscione di amicizia dedicato ai palermitani

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Sampdoria, Cherubini: «Senza fame non arrivano i risultati»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie A: Napoli in vantaggio sulla Roma all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025