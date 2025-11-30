Sampdoria, Cherubini: «Senza fame non arrivano i risultati»

Luigi Cherubini, attaccante della Sampdoria, ha parlato senza giri di parole nel post-gara contro lo Spezia, lanciando un messaggio forte alla squadra e all’ambiente. Intervenuto in conferenza stampa, il blucerchiato ha evidenziato come l’atteggiamento mostrato non sia sufficiente per una piazza esigente come quella doriana.

«Nonostante il buon primo tempo questo non basta per la maglia, la piazza che abbiamo e no… non basta! Non abbiamo più scusanti, lo sappiamo», ha dichiarato Cherubini, sottolineando la necessità di compattezza e determinazione: «Noi ci alleniamo sempre al 100%, dobbiamo cercare di uscire tutti insieme da questo periodo. Sono sicuro che con sacrificio e fame ci riusciremo perché lo meritiamo noi e i tifosi. Se lo meritano tutte le persone che ci seguono e lavorano per la Sampdoria».

L’attaccante ha poi individuato nella «fame» il punto chiave delle difficoltà della squadra, sia nel creare che nel subire gol: «Il problema di sbloccare le partite deriva dallo stesso motivo per cui subiamo gol: la fame. Dobbiamo averne per non subire gol, perché non possiamo permetterci di abbassare la concentrazione».

Cherubini ha infine ribadito l’importanza di affrontare ogni gara come una finale: «Per il nostro percorso ogni partita diventa decisiva, quella di oggi lo era. Ce lo eravamo detto nello spogliatoio, avevamo preparato molto bene la partita. Gregucci e il suo staff ci hanno dato qualcosa in più, abbiamo più intensità però senza fame non arriveranno i risultati!»