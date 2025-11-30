Sampdoria, Gregucci dopo la sconfitta con lo Spezia: «Ci manca determinazione dentro area»

In seguito al match tra Spezia e Sampdoria, terminata con la vittoria per 1-0 da parte dei bianconeri, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei blucerchiati, Angelo Gregucci.

«La nostra pericolosità dai corner è poca – ha dichiarato il tecnico – ne abbiamo battuti il doppio di loro. Gli avversari invece creano il minimo sindacale e ci castigano. Ho la sensazione che quando la palla entra in area non c’e quella determinazione che magari vedo negli avversari. Sono molto rammaricato per come è andata, poteva finire 0-0»

Gregucci, ha poi commentato la reazione della sua squadra dopo il gol subito: «Dopo il gol loro abbiamo cercato di mettere in campo tutto il potenziale offensivo che abbiamo a disposizione ma è inconfutabile che non riuscivamo a essere pericolosi. La palla girava e gli avversari ci raddoppiavano. Il grande rammarico è che oggi bastava poco per portare un punto a casa»

Infine, sulla difficolta dei suoi giocatori a fare gol, dichiara: «E’ innegabile che per noi il gol è sotto analisi è tutto questo penalizza molto le nostre prestazioni. Qualche uno contro uno buono si vede ma per il resto non finalizziamo, è innegabile… sennò saremo qui a pettinare le bambole. Lavorare di più è la medicina, sono amareggiato dal risultato perché siamo andati sulla costante: quel gol lì non si doveva prendere»