Spezia-Sampdoria, Donadoni: «Mi è piaciuto lo spirito e la voglia di non cedere mai un centimetro»

In seguito alla vittoria del suo Spezia nel derby ligure contro la Sampdoria, ha analizzato il match in conferenza stampa l’allenatore dei bianconeri, Roberto Donadoni

«Mi sono complimentato per lo spirito, dando buone risposte – ha dichiarato il tecnico – ma non abbiamo fatto nulla e l’ho detto ai ragazzi. Ci sono tanti punti da conquistare perché siamo ancora in fondo. È una bella iniezione di fiducia ma bisogna fare qualcosa di meglio»

Donadoni ha poi commentato le note positive del match: «Mi è piaciuto lo spirito, la voglia di lottare su ogni palla, la voglia di non cedere mai un centimetro all’avversario che aveva giocatori rapidi che possono creare insidie. Mi è piaciuto che abbiamo provato a costruire gioco in alcune situazioni, un aspetto da curare ancora molto. Ma le premesse sono buone»

Il tecnico va nello specifico, analizzando la prestazione di alcuni dei suoi giocatori: «Vedere un giocatore come Bandinelli, fuori da tanto, fare una prestazione così, ma anche Verde, è importante. Speriamo di recuperare gli altri, da Di Serio a Lapadula ed Esposito. Ci vorrà un po’ di tempo, ma sarà un’altra iniezione. Alla fine abbiamo schierato Hristov, è un ragazzo che ci mette sempre l’anima, ma ha condizioni sofferenti. Non si tira mai indietro, come Comotto. È importante anche per lui, dopo una partita con il Mantova il cui impatto non era stato quello voluto»

Infine, Donadoni manda un appello alla squadra:« Dobbiamo capire in campo che a volte serve stringersi e bisogna darsi una mano, ma sono tutte lezioni che ci servono per crescere e progredire»