Palermo-Carrarese: Pohjanpalo eletto Player of the match
Come comunicato dal Palermo tramite i propri canali ufficiali, dopo la grande prestazione di ieri nel match contro la Carrarese, Joel Pohjanpalo è stato votato dai tifosi rosanero come Player of the match dell’incontro.
Il bomber finlandese nella ripresa si è preso le luci della ribalta, firmando la sua prima tripletta personale di questa stagione. Giornata di grazie per il numero 20 rosanero, che porta meritatamente a casa il pallone dell’incontro ed il titolo di migliore in campo.