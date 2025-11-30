Seria A: al “Gewiss Stadium” vince l’Atalanta, Fiorentina battuta 2-0. La classifica aggiornata

L’Atalanta torna alla vittoria davanti al proprio pubblico. Lo fa contro la Fiorentina: un avversario in piena crisi, che da inizio stagione occupa i bassi fondi della classifica. I nerazzurri portano a casa i tre punti, aggiudicandosi l’incontro con il risultato di 2-0.

Inizia il match e ci prova subito la viola: Moise Kean prova la conclusione indirizzata all’angolino basso, ma Carnesecchi si supera e gli nega la gioia del gol. Pochi minuti dopo per la Dea ci prova De Ketelaere, con De Gea che non si lascia sorprendere e manda in calcio d’angolo. Al 41′ trova la rete che sblocca il risultato Kossounou, c0n le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa la musica non cambia. Inizia la seconda frazione di gioco e la dea trova subito la rete del doppio vantaggio: Lookman sfrutta la ribattuta del portiere e con freddezza sigla il gol del 2-0. Nel finale i viola provano ad accorciare il risultato, ma la formazione di Palladino gestisce bene il vantaggio, portando a casa l’intera posta in palio.

Con questa vittoria l’Atalanta sale a quota 16 punti, ancora distante dalla zona Europa. Mentre, sprofonda la Fiorentina, ferma al penultimo posto con soltanto 6 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Milan – 28

Roma – 27

Inter – 27

Napoli – 25

Bologna – 24

Como – 24

Juventus – 23

Lazio – 18

Udinese – 18

Sassuolo – 17

Atalanta – 16

Cremonese – 14

Torino – 14

Lecce – 13

Cagliari – 11

Genoa – 11

Parma – 11

Pisa – 10

Fiorentina – 6

Verona – 6