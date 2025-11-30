Seria A: al “Gewiss Stadium” vince l’Atalanta, Fiorentina battuta 2-0. La classifica aggiornata
L’Atalanta torna alla vittoria davanti al proprio pubblico. Lo fa contro la Fiorentina: un avversario in piena crisi, che da inizio stagione occupa i bassi fondi della classifica. I nerazzurri portano a casa i tre punti, aggiudicandosi l’incontro con il risultato di 2-0.
Inizia il match e ci prova subito la viola: Moise Kean prova la conclusione indirizzata all’angolino basso, ma Carnesecchi si supera e gli nega la gioia del gol. Pochi minuti dopo per la Dea ci prova De Ketelaere, con De Gea che non si lascia sorprendere e manda in calcio d’angolo. Al 41′ trova la rete che sblocca il risultato Kossounou, c0n le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0.
Nella ripresa la musica non cambia. Inizia la seconda frazione di gioco e la dea trova subito la rete del doppio vantaggio: Lookman sfrutta la ribattuta del portiere e con freddezza sigla il gol del 2-0. Nel finale i viola provano ad accorciare il risultato, ma la formazione di Palladino gestisce bene il vantaggio, portando a casa l’intera posta in palio.
Con questa vittoria l’Atalanta sale a quota 16 punti, ancora distante dalla zona Europa. Mentre, sprofonda la Fiorentina, ferma al penultimo posto con soltanto 6 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Milan – 28
Roma – 27
Inter – 27
Napoli – 25
Bologna – 24
Como – 24
Juventus – 23
Lazio – 18
Udinese – 18
Sassuolo – 17
Atalanta – 16
Cremonese – 14
Torino – 14
Lecce – 13
Cagliari – 11
Genoa – 11
Parma – 11
Pisa – 10
Fiorentina – 6
Verona – 6