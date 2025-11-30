Serie C girone C: al “Zaccheria” il Foggia batte 2-1 il Cosenza. La classifica aggiornata
Si conclude sul risultato di 2-1 il match del girone c del campionato di Serie C tra Foggia e Cosenza. Vittoria in extremis dei pugliesi, che riescono ad aggiudicarsi nei minuti un incontro rocambolesco.
Iniziano bene il match i padroni di casa, portandosi subito in vantaggio con la rete all’8′ di D’Amico. I pugliesi vanno al riposo in vantaggio, con la prima frazione di gioco che termina sul risultato di 1-0.
Nella ripresa arriva la reazione dei calabresi che, prima sbagliano al 62′ un calcio di rigore con Garritano, poi al 76′ trovano la rete del pareggio firmata da Ricciardi. Nel finale secondo rigore sbagliato per i rossoblù, nuovamente da Garritano. Al 90+11′ arriva la beffa per il Cosenza, con i rossoneri che trovano il gol vittoria con Winklmann.
LA CLASSIFICA
1. Catania – 34
2. Salernitana – 31
3. Cosenza – 29
4. Benevento – 29
5. Casertana – 25
6. Crotone – 24
7. Casarano – 24
8. Monopoli – 23
9. Atalanta U23 – 21
10. Trapani – 21
11. Potenza – 20
12. Audace Cerignola – 19
13. Cavese – 17
14. Sorrento – 16
15. Altamura – 16
16. Giugliano – 15
17. Latina – 14
18. Foggia – 14
19. Siracusa – 13
20. Picerno – 13