Serie C girone B: vince il Guidonia in casa della Ternana, non vanno oltre il pari Campobasso e Pianese. La classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i match del girone B del campionato di Serie C. Cade in casa la Ternana, sconfitta per 1-2 dal Guidonia. Per gli ospiti decisive la reti di Zappella e Mastrantonio. Non basta per i rossoverdi la rete del momentaneo pareggio di Durmush. Vince il Carpi nella trasferta a Pontedera. Mentre, non vanno oltre il pari Campobasso e Pianese. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:

Ternana-Guidonia 1-2

Campobasso-Pianese 1-1

Pontedera-Carpi 0-1

LA CLASSIFICA

Arezzo – 38

Ravenna – 38

Ascoli – 28

Guidonia – 24

Carpi – 24

Pineto – 23

Forlì – 21

Ternana – 21

Vis Pesaro – 19

Campobasso – 18

Gubbio – 18

Juventus U23 – 18

Pianese – 18

Sambenedettese – 17

Livorno – 15

Pontedera – 12

Perugia – 12

Bra – 11

Torres – 8

Rimini – 0