Serie C girone B: vince il Guidonia in casa della Ternana, non vanno oltre il pari Campobasso e Pianese. La classifica aggiornata
Si sono appena conclusi i match del girone B del campionato di Serie C. Cade in casa la Ternana, sconfitta per 1-2 dal Guidonia. Per gli ospiti decisive la reti di Zappella e Mastrantonio. Non basta per i rossoverdi la rete del momentaneo pareggio di Durmush. Vince il Carpi nella trasferta a Pontedera. Mentre, non vanno oltre il pari Campobasso e Pianese. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata:
Ternana-Guidonia 1-2
Campobasso-Pianese 1-1
Pontedera-Carpi 0-1
LA CLASSIFICA
Arezzo – 38
Ravenna – 38
Ascoli – 28
Guidonia – 24
Carpi – 24
Pineto – 23
Forlì – 21
Ternana – 21
Vis Pesaro – 19
Campobasso – 18
Gubbio – 18
Juventus U23 – 18
Pianese – 18
Sambenedettese – 17
Livorno – 15
Pontedera – 12
Perugia – 12
Bra – 11
Torres – 8
Rimini – 0