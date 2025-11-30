Serie C girone A: pari a reti bianche tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Si conclude con un pari a reti bianche il match del girone A di Serie C tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio. Match molto equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è mai riuscita a prendere il sopravvento. Nella ripresa prova a portare a casa l’incontro la formazione ospite, che deve però accontentarsi di un pareggio.

Con questo punto le Dolomiti Bellunesi salgono quota 15 punti, occupando il sedicesimo posto in classifica. Sale a quota 20 punti Giana Erminio, a ridosso della zona playoff. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 42

Lecco – 30

Brescia – 29

Cittadella – 27

Alcione Milano – 27

Inter U23 – 26

Pro Vercelli – 23

Trento – 20

Renate – 20

Giana Erminio – 20

Novara – 19

Lumezzane – 17

Arzignano – 17

AlbinoLeffe – 17

Ospitaletto – 15

Dolomiti Bellunesi – 15

Pergolettese – 14

Virtus Verona – 13

Pro Patria – 12

Ultimissime

Seria A: al “Gewiss Stadium” vince l’Atalanta, Fiorentina battuta 2-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie C girone C: al “Zaccheria” il Foggia batte 2-1 il Cosenza. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie C girone B: vince il Guidonia in casa della Ternana, non vanno oltre il pari Campobasso e Pianese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie C girone A: pari a reti bianche tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Serie B: vince lo Spezia di misura, Sampdoria battuta 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025