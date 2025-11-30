Serie C girone A: pari a reti bianche tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio. La classifica aggiornata
Si conclude con un pari a reti bianche il match del girone A di Serie C tra Dolomiti Bellunesi e Giana Erminio. Match molto equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è mai riuscita a prendere il sopravvento. Nella ripresa prova a portare a casa l’incontro la formazione ospite, che deve però accontentarsi di un pareggio.
Con questo punto le Dolomiti Bellunesi salgono quota 15 punti, occupando il sedicesimo posto in classifica. Sale a quota 20 punti Giana Erminio, a ridosso della zona playoff. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 42
Lecco – 30
Brescia – 29
Cittadella – 27
Alcione Milano – 27
Inter U23 – 26
Pro Vercelli – 23
Trento – 20
Renate – 20
Giana Erminio – 20
Novara – 19
Lumezzane – 17
Arzignano – 17
AlbinoLeffe – 17
Ospitaletto – 15
Dolomiti Bellunesi – 15
Pergolettese – 14
Virtus Verona – 13
Pro Patria – 12