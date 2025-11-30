Serie B: vince lo Spezia di misura, Sampdoria battuta 1-0. La classifica aggiornata
Lo Spezia si aggiudica il match del “Picco” contro la Sampdoria, valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/26. I bianconeri portano a casa i tre punti da questo incontro di bassa classifica, aggiudicandosi tre punti importanti.
Prima frazione di gioco con poche emozioni da entrambe le parti, con lo Spezia che prova ad indirizzare il match dalla propria parte. Le due compagini vanno al riposo sul risultato di 0-0.
Nella ripresa partono forte i bianconeri, che al 51′ sbloccano il risultato: da palla inattiva arriva il colpo di testa di Artistico che, marcato male Vulikic, trova il gol dell’1-0. La Samp va alla ricerca del gol del pareggio, ma gli spezini difendono bene il risultato, andando anche vicini al gol del raddoppio. Il match termina dunque sul risultato di 1-0, con la formazione di mister Donadoni che porta a casa il bottino pieno.
Con questa vittoria lo Spezia supera in classifica la Sampdoria, andando a quota 11 punti. Restano fermi a 10 punti i blucerchiati, ormai dentro ad una crisi che sembra non aver più fine. Di seguito la classifica aggiornata
LA CLASSIFICA
Monza – 30
Frosinone – 28
Modena – 26
Cesena – 26
Venezia – 25
Palermo – 23
Empoli – 20
Catanzaro – 19
Avellino – 19
Juve Stabia – 18
Reggiana – 17
Padova – 16
Carrarese – 16
Entella – 15
Mantova – 14
Südtirol – 13
Bari – 13
Spezia – 11
Sampdoria – 10
Pescara – 9