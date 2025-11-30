Serie A: Atalanta avanti 1-0 sulla Fiorentina dopo i primi 45

Va al riposo in vantaggio l’Atalanta nel match contro la Fiorentina, valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Sbloccano nel finale di primo tempo il match i padroni di casa, grazie alla rete di Kossounou.

Inizia il match e ci prova subito la viola: Moise Kean prova la conclusione indirizzata all’angolino basso, ma Carnesecchi si supera e gli nega la gioia del gol. Pochi minuti dopo per la Dea ci prova De Ketelaere, con De Gea che non si lascia sorprendere e manda in calcio d’angolo. Al 41′ trova la rete che sblocca il risultato Kossounou, c0n le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 1-0

L