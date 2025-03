Serie C Girone C: Casertana travolgente, poker al Foggia. Risultati finali e classifica aggiornata

Dominio assoluto della Casertana, che rifila un pesantissimo 4-0 al Foggia e consolida il primato nel Girone C. A segno Egharevba, Proia, Vano e Bunino, in una gara mai in discussione. Bene anche il Picerno, che supera il Sorrento per 2-0 grazie ai gol nel finale di Graziani (75’) e De Ciancio (90’), rilanciandosi nella corsa ai playoff.

Risultati finali Girone C:

Casertana–Foggia 4-0

Picerno–Sorrento 2-0

Classifica Serie C – Girone C

Avellino – 60

Audace Cerignola – 58

Monopoli – 53

Crotone – 51

Benevento – 46

Potenza – 44

Picerno – 44

Catania – 44

Giugliano – 38

Cavese – 38

Juventus U23 – 38

Altamura – 34

Trapani – 32

Sorrento – 32

Foggia – 30

Latina – 28

Casertana – 25

ACR Messina – 19

Turris – 0

Taranto – 0