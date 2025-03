Salernitana-Palermo: venduti circa 400 biglietti per il settore ospiti

Per la sfida tra Salernitana e Palermo, in programma domani alle ore 17:15 allo stadio “Arechi”, sono circa 400 i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Nonostante il momento delicato della formazione campana e l’importanza della gara per i rosanero in chiave playoff, si prevede una presenza significativa di tifosi palermitani sugli spalti, pronti a sostenere la squadra di Dionisi in una trasferta che si preannuncia calda sia per l’atmosfera che per i punti in palio.

