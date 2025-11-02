Serie C Girone C: Benevento e Sorrento si dividono la posta, 1-1 al Vigorito. La classifica aggiornata

Novembre 2, 2025

Nel girone C di Serie C, il Benevento ha pareggiato 1-1 con il Sorrento in una partita che ha visto un finale emozionante. La formazione di casa era passata in vantaggio al 32’ grazie al gol di Manconi, ma il Sorrento ha trovato il pareggio nei minuti di recupero, precisamente al 92′, con una rete che ha condannato il Benevento a perdere due punti preziosi. Il risultato lascia l’amaro in bocca per i padroni di casa, che avevano dominato la partita, ma hanno ceduto all’assalto finale degli ospiti.

La classifica aggiornata

Salernitana – 26

Catania – 25

Benevento – 23

Monopoli – 21

Cosenza – 20

Casarano – 18

Castellana – 18

Crotone – 17

Atalanta U23 – 17

Potenza – 16

Altamura – 14

Trapani – 14

Latina – 14

Sorrento – 13

Cavese – 12

Giugliano – 12

Picerno – 10

Audace Cerignola – 10

Foggia – 10

Siracusa – 6

