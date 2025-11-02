Serie C Girone A: Lecco domina l’Arzignano. Pari tra Lumezzane e Renate. Risultati finali e classifica aggiornata
Nel girone A di Serie C, il Lecco ha sfoderato una prestazione convincente, battendo l’Arzignano con un netto 4-1. I blucelesti si sono imposti grazie alle reti di Sipos al 14’, Frigerio al 20’, Kritta al 26’ e Zanellato al 40’, mentre l’Arzignano ha trovato il gol della bandiera con Rossoni al 29’. Nel secondo tempo, Galeandro ha arrotondato il punteggio con il 5-1 al 68′. Un successo che porta il Lecco a confermarsi tra le squadre in cima alla classifica.
In contemporanea, la sfida tra Lumezzane e Renate è terminata con un deludente 0-0. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, con il Renate che ha controllato senza troppi affanni, ma senza riuscire a sbloccare il punteggio. La partita ha visto poco spettacolo, con entrambe le formazioni che hanno faticato a creare occasioni concrete. Il punto raccolto non serve a spingere in alto nessuna delle due squadre.
La Classifica aggiornata
L.R. Vicenza – 32
Brescia – 27
Lecco – 27
Inter U23 – 19
Cittadella – 18
Alcione Milano – 18
Trento – 16
Pro Vercelli – 16
Renate – 14
Dolomiti Bellunesi – 13
Pergolettese – 13
AlbinoLeffe – 12
Giana Erminio – 12
Novara – 12
Virtus Verona – 11
Ospitaletto – 10
Arzignano – 10
Lumezzane – 9
Pro Patria – 8
Triestina – 10