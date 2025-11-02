Serie A: Milan batte la Roma 1-0 grazie a Pavlovic. La classifica aggiornata

Il Milan ha vinto 1-0 contro la Roma grazie a un gol di Strahinja Pavlovic al 39′ del primo tempo. La partita è stata equilibrata, con il Milan che ha mostrato maggiore incisività in attacco, mentre la Roma ha avuto alcune occasioni per pareggiare, ma non è riuscita a concretizzarle.

Il primo tempo ha visto diverse opportunità da entrambe le parti. Rafael Leao ha cercato di impensierire la difesa giallorossa, mentre la Roma ha risposto con tiri di Dybala e Franca, ma Maignan ha parato senza problemi.

Nella ripresa, la Roma ha provato ad attaccare, ma un rigore calciato da Dybala è stato parato da Maignan al 82′. Nonostante gli sforzi finali degli ospiti, il risultato è rimasto invariato, con il Milan che ha portato a casa i tre punti.

La classifica aggiornata:

Napoli – 22

Inter – 21

Milan – 21

Roma – 21

Bologna – 18

Juventus – 18

Como – 17

Udinese – 15

Cremonese – 14

Sassuolo – 13

Atalanta – 13

Torino – 13

Lazio – 12

Cagliari – 9

Lecce – 9

Parma – 7

Pisa – 6

Verona – 5

Fiorentina – 3

Genoa – 3