Serie A: Milan batte la Roma 1-0 grazie a Pavlovic. La classifica aggiornata
Il Milan ha vinto 1-0 contro la Roma grazie a un gol di Strahinja Pavlovic al 39′ del primo tempo. La partita è stata equilibrata, con il Milan che ha mostrato maggiore incisività in attacco, mentre la Roma ha avuto alcune occasioni per pareggiare, ma non è riuscita a concretizzarle.
Il primo tempo ha visto diverse opportunità da entrambe le parti. Rafael Leao ha cercato di impensierire la difesa giallorossa, mentre la Roma ha risposto con tiri di Dybala e Franca, ma Maignan ha parato senza problemi.
Nella ripresa, la Roma ha provato ad attaccare, ma un rigore calciato da Dybala è stato parato da Maignan al 82′. Nonostante gli sforzi finali degli ospiti, il risultato è rimasto invariato, con il Milan che ha portato a casa i tre punti.
La classifica aggiornata:
Napoli – 22
Inter – 21
Milan – 21
Roma – 21
Bologna – 18
Juventus – 18
Como – 17
Udinese – 15
Cremonese – 14
Sassuolo – 13
Atalanta – 13
Torino – 13
Lazio – 12
Cagliari – 9
Lecce – 9
Parma – 7
Pisa – 6
Verona – 5
Fiorentina – 3
Genoa – 3