Serie C, Girone B: vincono Livorno e Perugia. La classifica aggiornata

Serie C, Girone B: vincono Livorno e Perugia nei finali di gara
Due successi interni chiudono la giornata del Girone B di Serie C. Il Livorno supera la Torres per 3-1 al termine di una partita vivace: gli amaranto passano al 42’ con Di Carmine, ma il pareggio di Sala al 53’ rimette tutto in equilibrio. Nella ripresa il Livorno torna avanti con Dionisi al 65’, prima del definitivo 3-1 firmato ancora da Di Carmine all’88’.
Vittoria in rimonta anche per il Perugia, che batte la Vis Pesaro per 2-1. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 29’ con Pucciarelli, ma i grifoni ribaltano il match nei minuti finali: Bacchin pareggia al 75’ e Angella completa la rimonta all’84’.
La classifica aggiornata
Arezzo – 38
Ravenna – 35
Ascoli – 31
Ternana – 24
Guidonia – 24
Carpi – 24
Pineto – 23
Campobasso – 21
Vis Pesaro – 20
Forlì – 20
Pianese – 20
Gubbio – 19
Sambenedettese – 17
Juventus U23 – 17
Pontedera – 15
Livorno – 14
Bra – 13
Perugia – 12
Torres – 8
Rimini – -4