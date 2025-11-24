Bari, Gytkjaer: «Sentiamo il rischio della C»

Il Bari attraversa un momento delicato e l’attaccante Christian Gytkjaer, intervistato da RadioBari e ripreso da PianetaBari, non si nasconde. L’attaccante ha commentato anche la scelta del tecnico Caserta di sostituirlo all’intervallo: «Forse non è stato il mio miglior primo tempo, però comanda mister Caserta. Sono sicuro che lui fa tutto solo per il bene della squadra».

Gytkjaer ha evidenziato le difficoltà del Bari in questo periodo: «Avvertiamo il pericolo della retrocessione, vogliamo guardare su e non giù. C’è solo una strada, lavorare un po’ di più in tutti gli aspetti». L’attaccante ha sottolineato anche le responsabilità difensive della squadra: «Gli altri fanno gol troppo semplici contro di noi, dobbiamo difendere meglio… dobbiamo avere più fame. C’è tanto da migliorare e stiamo lavorando per questo».

Sul reparto offensivo e sulle dinamiche interne alla squadra, ha aggiunto: «Moncini gioca più sottopunta, io nei movimenti… però siamo una squadra e anche gli attaccanti devono aiutare la difesa».

Nessuna scusa, neppure per le critiche del pubblico: «I fischi sono giusti, giochiamo in casa e dobbiamo vincere perché siamo il Bari. Dobbiamo accettarli e usarli come motivazione».