Serie A: pari all’intervallo tra Sassuolo e Pisa
Si chiude sul 1-1 il primo tempo tra Pisa e Sassuolo. La partita si sblocca subito: al 4’ Nzola porta avanti il Pisa su rigore, concesso dopo un check VAR per un fallo su Touré. La risposta del Sassuolo arriva due minuti più tardi con Matic, che raccoglie una respinta al limite e conclude preciso nell’angolo.
La gara prosegue su ritmi discreti, con entrambe le squadre che gestiscono il possesso senza forzare troppo. Il Sassuolo costruisce spesso con scambi brevi e va vicino al gol con Fadera al 32’, mentre il Pisa crea perlopiù da palla inattiva: Caracciolo ha due buone occasioni di testa, ma senza trovare la porta.
Pochi altri episodi rilevanti, se non i gialli a Calabresi e Walukiewicz. Dopo due minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di parità, che rispecchia l’equilibrio visto in campo.