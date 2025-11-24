Serie C, Girone B: Livorno e Vis Pesaro avanti all’intervallo

Si chiudono i primi tempi delle sfide del Girone B con due risultati a sorpresa e grande equilibrio in campo.

A Livorno, gli amaranto vanno al riposo in vantaggio 1-0 sulla Torres grazie al gol segnato al 42’ da Di Carmine, bravo a sfruttare l’occasione che ha sbloccato una gara molto tattica e fin lì povera di emozioni.

Colpo esterno invece della Vis Pesaro, avanti 1-0 a Perugia. A decidere finora è la rete di Pucciarelli al 29’, finalizzazione precisa che ha premiato una buona fase offensiva degli ospiti e sorpreso i grifoni, apparsi poco lucidi nella prima frazione. Partite ancora tutte aperte, ma con Livorno e Vis Pesaro che hanno saputo indirizzare il match prima dell’intervallo.