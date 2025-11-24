Serie B: pari senza reti tra Sampdoria e Juve Stabia dopo i primi 45′
Si chiude senza reti il primo tempo tra Sampdoria e Juve Stabia, in una frazione intensa ma poco spettacolare. La Sampdoria prova a fare la partita, spingendo soprattutto a destra con Depaoli: il capitano sfiora il gol al 25’, quando un suo cross sbagliato colpisce la traversa.
Gli ospiti rispondono al 22’ con un tiro da fuori di Candellone, ben respinto da Ghidotti. Molti duelli fisici e gioco spezzettato, con i blucerchiati che mantengono a lungo il possesso (68% alla mezz’ora) senza però trovare varchi.