Palermo, ripresa a Torretta: Inzaghi prepara la sfida alla Carrarese

Ripresa dei lavori questo pomeriggio a Torretta per il Palermo, che ha iniziato la preparazione in vista della prossima gara casalinga contro la Carrarese, in programma sabato al Barbera. La squadra di Filippo Inzaghi è tornata al lavoro dopo il pari di Chiavari contro la Virtus Entella.

La seduta è iniziata con una fase di riscaldamento, seguita da una partita a metà campo utile a ritrovare ritmi e sincronismi. A seguire, gruppo diviso in due blocchi: i calciatori impiegati nell’ultimo match hanno svolto un lavoro aerobico di scarico, mentre gli altri componenti della rosa sono stati impegnati in small sided games 5 contro 5, esercitazioni ad alta intensità pensate per migliorare reattività e gestione degli spazi.

Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’appuntamento con la Carrarese, gara considerata fondamentale per rilanciare la corsa dei rosanero.