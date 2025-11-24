Serie B: Sampdoria, vittoria di rigore. La Juve Stabia cade 1-0. La classifica aggiornata

La Sampdoria centra una preziosa vittoria casalinga battendo la Juve Stabia per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Massimo Coda al 59’. Si tratta del primo gol dell’attaccante dopo un mese di digiuno, il 140° in carriera in Serie B.

Il primo tempo era stato equilibrato: la Sampdoria ha avuto il possesso, ma le occasioni da gol più nette sono arrivate dalla Juve Stabia con Candellone e Mosti. L’unico vero pericolo creato dai padroni di casa è stata la traversa colpita da Depaoli su un cross deviato.

Nella ripresa, un episodio chiave ha cambiato la partita: al 56’ l’arbitro Zufferli assegna un rigore alla Sampdoria dopo revisione al VAR, espellendo Ruggero per doppia ammonizione. Coda non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio i blucerchiati.

Nonostante la superiorità numerica, la Sampdoria non chiude subito la partita, sbagliando diverse occasioni con Pafundi, Cherubini e Bellemo. La Juve Stabia resta pericolosa fino alla fine, ma non riesce a trovare il pareggio.

Classifica

Monza – 29

Modena – 26

Frosinone – 25

Cesena – 23

Venezia – 22

Palermo – 20

Reggiana – 17

Empoli – 17

Juve Stabia – 17

Carrarese – 16

Catanzaro – 16

Avellino – 16

Entella – 15

Padova – 14

Mantova – 14

Südtirol – 13

Bari – 13

Sampdoria – 10

Pescara – 9

Spezia – 8