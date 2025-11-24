Serie B: Sampdoria, vittoria di rigore. La Juve Stabia cade 1-0. La classifica aggiornata
La Sampdoria centra una preziosa vittoria casalinga battendo la Juve Stabia per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Massimo Coda al 59’. Si tratta del primo gol dell’attaccante dopo un mese di digiuno, il 140° in carriera in Serie B.
Il primo tempo era stato equilibrato: la Sampdoria ha avuto il possesso, ma le occasioni da gol più nette sono arrivate dalla Juve Stabia con Candellone e Mosti. L’unico vero pericolo creato dai padroni di casa è stata la traversa colpita da Depaoli su un cross deviato.
Nella ripresa, un episodio chiave ha cambiato la partita: al 56’ l’arbitro Zufferli assegna un rigore alla Sampdoria dopo revisione al VAR, espellendo Ruggero per doppia ammonizione. Coda non sbaglia dal dischetto e porta in vantaggio i blucerchiati.
Nonostante la superiorità numerica, la Sampdoria non chiude subito la partita, sbagliando diverse occasioni con Pafundi, Cherubini e Bellemo. La Juve Stabia resta pericolosa fino alla fine, ma non riesce a trovare il pareggio.
Classifica
Monza – 29
Modena – 26
Frosinone – 25
Cesena – 23
Venezia – 22
Palermo – 20
Reggiana – 17
Empoli – 17
Juve Stabia – 17
Carrarese – 16
Catanzaro – 16
Avellino – 16
Entella – 15
Padova – 14
Mantova – 14
Südtirol – 13
Bari – 13
Sampdoria – 10
Pescara – 9
Spezia – 8