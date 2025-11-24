Serie A: pari pirotecnico, tra Sassuolo e Pisa finisce 2-2. La classifica aggiornata

Sassuolo e Pisa hanno pareggiato 2-2 in una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Il Pisa era partito subito forte con il gol di M’Bala Nzola al 4’, ma la risposta del Sassuolo non si è fatta attendere: al 6’ Nemanja Matic ha pareggiato con un preciso tiro dal limite dell’area.

Il secondo tempo ha visto il Pisa tornare in vantaggio con Henrik Meister all’81’, grazie alla sua rapidità e dribbling che hanno beffato la difesa neroverde. Il Sassuolo, però, non ha mollato e nei minuti di recupero, al 90+5’, Kristian Thorstvedt ha firmato il gol del definitivo 2-2, trovando la rete su cross di Cristian Volpato.

La partita è stata caratterizzata da numerose occasioni da entrambe le parti: il Sassuolo ha avuto diverse chance con Alieu Fadera, Armand Lauriente e Andrea Pinamonti, mentre il Pisa ha sfiorato più volte il raddoppio grazie a Caracciolo, Meister e Moreo.

Il punto conquistato consente al Sassuolo di muovere la classifica, mentre il Pisa dimostra ancora una volta di poter creare problemi a chiunque, confermandosi una squadra pericolosa in trasferta.

Classifica

Roma – 27

Milan – 25

Napoli – 25

Inter – 24

Bologna – 24

Como – 21

Juventus – 20

Lazio – 18

Sassuolo – 17

Udinese – 15

Cremonese – 14

Torino – 14

Atalanta – 13

Cagliari – 11

Parma – 11

Pisa – 10

Lecce – 10

Genoa – 8

Fiorentina – 6

Verona – 6