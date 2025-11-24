Serie A: pari pirotecnico, tra Sassuolo e Pisa finisce 2-2. La classifica aggiornata
Sassuolo e Pisa hanno pareggiato 2-2 in una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. Il Pisa era partito subito forte con il gol di M’Bala Nzola al 4’, ma la risposta del Sassuolo non si è fatta attendere: al 6’ Nemanja Matic ha pareggiato con un preciso tiro dal limite dell’area.
Il secondo tempo ha visto il Pisa tornare in vantaggio con Henrik Meister all’81’, grazie alla sua rapidità e dribbling che hanno beffato la difesa neroverde. Il Sassuolo, però, non ha mollato e nei minuti di recupero, al 90+5’, Kristian Thorstvedt ha firmato il gol del definitivo 2-2, trovando la rete su cross di Cristian Volpato.
La partita è stata caratterizzata da numerose occasioni da entrambe le parti: il Sassuolo ha avuto diverse chance con Alieu Fadera, Armand Lauriente e Andrea Pinamonti, mentre il Pisa ha sfiorato più volte il raddoppio grazie a Caracciolo, Meister e Moreo.
Il punto conquistato consente al Sassuolo di muovere la classifica, mentre il Pisa dimostra ancora una volta di poter creare problemi a chiunque, confermandosi una squadra pericolosa in trasferta.
Classifica
Roma – 27
Milan – 25
Napoli – 25
Inter – 24
Bologna – 24
Como – 21
Juventus – 20
Lazio – 18
Sassuolo – 17
Udinese – 15
Cremonese – 14
Torino – 14
Atalanta – 13
Cagliari – 11
Parma – 11
Pisa – 10
Lecce – 10
Genoa – 8
Fiorentina – 6
Verona – 6