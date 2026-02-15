Serie C girone B: termina 1-1 tra Perugia e Carpi, pari anche tra Pontedera e Gubbio. La classifica aggiornata

Terminano i match della domenica pomeriggio del girone B di Serie C. Si conclude sul risultato di 1-1 l’incontro tra Perugia e Carpi: passano subito in vantaggio al 18′ i padroni di casa con Riccardi, al 76′ trovano la rete del pari i biancorossi firmata da Casarini. Parità anche nell’altro match tra Pontedera e Gubbio: a passare in vantaggio al 3′ è la formazione di Vincenzo Torrente con la rete di Varone, pareggiano i conti i rossoneri con il gol al 48′ di Faggi. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA