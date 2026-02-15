Serie C girone A: vince l’Albinoleffe contro l’Arzignano, successo anche per Trento e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata

Si concludono i match della domenica pomeriggio del girone A di Serie C. Arriva un importante vittoria per l’Albinoleffe, che si impone sul risultato di 2-0 sull’Arzignano firmando un gol per tempo: nel recupero della prima frazione di gioco sblocca il risultato Mandelli, nella ripresa chiude l’incontro Parlati. Conquista i tre punti anche il Trento, che vince il match casalingo contro la Pro Patria: decisive le reti di Dalmonte e Maffei. Successo anche per la Lumezzane, che batte 1-0 la Giana Erminio. Di seguito i risultati finale e la classifica aggiornata:

Albinoleffe-Arzignano 2-0

Lumezzane-Giana Erminio 1-0

Trento-Pro Patria 2-0

LA CLASSIFICA 

Vicenza – 66

Brescia – 50

Lecco – 48

Alcione Milano – 43

Renate – 42

Inter U23 – 39

Cittadella – 39

Pro Vercelli – 38

Lumezzane – 36

Giana Erminio – 35

Albinoleffe – 33

Novara – 32

Arzignano – 30

Dolomiti bellunesi – 29

Ospitaletto – 28

Pergolettese – 23

Virtus Verona – 19

Pro Patria – 16

Triestina – 4

