Serie C girone A: vince l’Albinoleffe contro l’Arzignano, successo anche per Trento e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match della domenica pomeriggio del girone A di Serie C. Arriva un importante vittoria per l’Albinoleffe, che si impone sul risultato di 2-0 sull’Arzignano firmando un gol per tempo: nel recupero della prima frazione di gioco sblocca il risultato Mandelli, nella ripresa chiude l’incontro Parlati. Conquista i tre punti anche il Trento, che vince il match casalingo contro la Pro Patria: decisive le reti di Dalmonte e Maffei. Successo anche per la Lumezzane, che batte 1-0 la Giana Erminio. Di seguito i risultati finale e la classifica aggiornata:
Albinoleffe-Arzignano 2-0
Lumezzane-Giana Erminio 1-0
Trento-Pro Patria 2-0
LA CLASSIFICA
Vicenza – 66
Brescia – 50
Lecco – 48
Alcione Milano – 43
Renate – 42
Inter U23 – 39
Cittadella – 39
Pro Vercelli – 38
Lumezzane – 36
Giana Erminio – 35
Albinoleffe – 33
Novara – 32
Arzignano – 30
Dolomiti bellunesi – 29
Ospitaletto – 28
Pergolettese – 23
Virtus Verona – 19
Pro Patria – 16
Triestina – 4