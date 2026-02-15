Serie B: termina 1-1 al “Castellani” tra Empoli e Reggiana. La classifica aggiornata
Termina in parità sul risultato di 1-1 il match tra Empoli e Reggiana. Un incontro equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi e portare a casa i tre punti.
Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, a passare in vantaggio al 27′ è la formazione ospite, grazie al calcio di rigore trasformata da Natan Girma che spiazza il portiere. I granata gestiscono bene il risultato, andando al riposo sul parziale di 1-0.
Nella ripresa prova a reagire la formazione di Alessio Dionisi, trovando al 72′ la rete del pari: Shpendi sfrutta un preciso cross di Elia e insacca di testa. Nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol vittoria, che si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 53
Frosinone – 52
Monza – 51
Palermo – 48
Catanzaro – 41
Modena – 40
Juve Stabia – 38
Cesena – 37
Südtirol – 33
Carrarese – 30
Empoli – 29
Sampdoria – 29
Padova – 29
Avellino – 28
Reggiana – 25
Entella – 25
Mantova – 23
Spezia – 22
Bari – 21