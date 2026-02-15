Serie B: termina 1-1 al “Castellani” tra Empoli e Reggiana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 190950

Termina in parità sul risultato di 1-1 il match tra Empoli e Reggiana. Un incontro equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi e portare a casa i tre punti.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, a passare in vantaggio al 27′ è la formazione ospite, grazie al calcio di rigore trasformata da Natan Girma che spiazza il portiere. I granata gestiscono bene il risultato, andando al riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa prova a reagire la formazione di Alessio Dionisi, trovando al 72′ la rete del pari: Shpendi sfrutta un preciso cross di Elia e insacca di testa. Nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol vittoria, che si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 53

Frosinone – 52

Monza – 51

Palermo – 48

Catanzaro – 41

Modena – 40

Juve Stabia – 38

Cesena – 37

Südtirol – 33

Carrarese – 30

Empoli – 29

Sampdoria – 29

Padova – 29

Avellino – 28

Reggiana – 25

Entella – 25

Mantova – 23

Spezia – 22

Bari – 21

Altre notizie

palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini dopo il colpo al Picco: «Vittoria meritata, segnale fortissimo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
CASTORI

Südtirol, Castori dopo il colpo a Bari: «Vittoria meritatissima. Playoff? Vediamo dopo Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco dopo la rimonta sulla Juve Stabia: «Abbiamo carattere, questa squadra ha qualcosa da dire»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
abate juve stabia

Juve Stabia, Abate dopo il ko col Monza: «Orgoglioso dei ragazzi, ora pensiamo alla salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 164556

Serie B, finali: Frosinone e Monza vincono, Südtirol corsaro a Bari. Palermo quarto a -4 dal secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie B, primi tempi: Frosinone avanti a La Spezia, Juve Stabia in vantaggio a Monza. Palermo a -4 dalla A

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Palermo Entella 3-0 (86)

Il Secolo: “Entella sconfitto, il Palermo vince di rimessa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
14add4beb1

Catanzaro, Iemmello e Pontisso firmano il tris: Mantova ko e salvezza in anticipo. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
23a47efdb1

Modena, tabù Braglia sfatato: 2-0 alla Carrarese e ritorno al successo in casa. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 072854

Venezia show al “Manuzzi”: 4-0 al Cesena e risposta da grande squadra. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
images

Sampdoria, operazione aggancio riuscita: Brunori stende il Padova e rilancia i blucerchiati. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “Con il gol facile sei sempre un passo avanti. Il punto di giornata in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-15 190950

Serie B: termina 1-1 al “Castellani” tra Empoli e Reggiana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
Screenshot 2026-02-15 183321

Serie A: pari senza reti tra Torino e Bologna dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
palermo frosinone 0-0 (93) alvini

Frosinone, Alvini dopo il colpo al Picco: «Vittoria meritata, segnale fortissimo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
CASTORI

Südtirol, Castori dopo il colpo a Bari: «Vittoria meritatissima. Playoff? Vediamo dopo Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco dopo la rimonta sulla Juve Stabia: «Abbiamo carattere, questa squadra ha qualcosa da dire»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026