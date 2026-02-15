Serie B: termina 1-1 al “Castellani” tra Empoli e Reggiana. La classifica aggiornata

Termina in parità sul risultato di 1-1 il match tra Empoli e Reggiana. Un incontro equilibrato, in cui nessuna delle due squadre è riuscita ad imporsi e portare a casa i tre punti.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due squadre, a passare in vantaggio al 27′ è la formazione ospite, grazie al calcio di rigore trasformata da Natan Girma che spiazza il portiere. I granata gestiscono bene il risultato, andando al riposo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa prova a reagire la formazione di Alessio Dionisi, trovando al 72′ la rete del pari: Shpendi sfrutta un preciso cross di Elia e insacca di testa. Nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol vittoria, che si dividono la posta in palio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Venezia – 53

Frosinone – 52

Monza – 51

Palermo – 48

Catanzaro – 41

Modena – 40

Juve Stabia – 38

Cesena – 37

Südtirol – 33

Carrarese – 30

Empoli – 29

Sampdoria – 29

Padova – 29

Avellino – 28

Reggiana – 25

Entella – 25

Mantova – 23

Spezia – 22

Bari – 21