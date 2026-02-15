Serie A: pari senza reti tra Torino e Bologna dopo i primi 45

Vanno al riposo sul risultato di 0-0 Torino e Bologna, nel match valevole per la 25a giornata del campionato di Serie A. Prima frazione di gioco con poche emozione, in cui a prevalere è l’equilibrio.

Inizio di gara propositivo per la formazione di Vincenzo Italiano, che al 5′ ci prova con un colpo di testa di Moro che non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 21′ ci riprova il Bologna, stavolta con Castro che di testa non riesce a dare forza al pallone, Paleari blocca facilmente.

Il Torino fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Skorupski e al 40′ sono nuovamente i rossoblù a provare a sbloccare l’incontro: Bernardeschi ci prova con un tiro da posizione defilata, impegnando l’estremo difensore granata. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0, dopo una prima frazione di gioco in cui nessuna delle due compagini è riuscita a creare chiare occasioni da gol.