Serie C Girone B: Sestri Levante ko contro il Milan Futuro, il Rimini vince a Pesaro. Risultati e classifica aggiornata

Si sono concluse le prime partite di questo sabato pomeriggio del Girone B di Serie C, valide per la 35esima giornata. Nel match delle ore 15, il Rimini vince 2 a 1 sul campo della Vis Pesaro in rimonta: al rigore segnato da di Di Paola rispondono Ubaldi e Fiorini nella ripresa. Stesso risultato e rimonta anche per il Milan Futuro contro il Sestri Levante: padroni di casa in vantaggio con Montebugnoli, ma nella ripresa arriva il pareggio di Alesi. Il Sestri rimane in dieci per l’espulsione di Cominetti e i ragazzi di Oddo ne approfittano trovando il gol vittoria con Ianesi.

Risultati:

VIS PESARO-RIMINI 1-2 (38′ rig. Di Paola, 50′ Ubaldi, 54’Fiorini)

SESTRI LEVANTE-MILAN 1-2 (5′ Montebugnoli, 68′ Alesi, 84′ Ianesi)

Classifica:

Entella – 75 punti

Ternana – 70 punti

Torres – 61 punti

Pescara – 58 punti

Vis Pesaro – 56 punti

Pineto – 55 punti

Arezzo – 52 punti

Pianese – 50 punti

Rimini – 49 punti

Gubbio – 44 punti

Perugia – 43 punti

Pontedera – 41 punti

Carpi – 40 punti

Campobasso – 39 punti

Ascoli – 38 punti

Lucchese – 33 punti

Milan U23 – 30 punti

Spal – 29 punti

Sestri Levante – 26 punti

Legnago Salus – 25 punt