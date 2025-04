Serie C Girone A: la Giana Erminio vince 2 a 0 contro il Trento. La classifica aggiornata

Si conclude sul risultato di 2 a 0 il match della 35esima giornata del Girone A di Serie C tra Giana Erminio e Trento. Una vittoria importante per i padroni di casa in ottica playoff, arrivata grazie ai gol di De Maria al 19′, a cui segue l’errore di Capelli su calcio di rigore, e di Stuckler al 78′.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 77 punti

Padova – 76 punti

FeralpiSalò – 65 punti

Albinoleffe – 53 punti

Trento – 53 punti

Renate – 53 punti

Giana Erminio – 52 punti

Virtus Verona – 48 punti

Atalanta U23 – 47 punti

Alcione Milano – 45 punti

Novara – 45 punti

Arzignano – 44 punti

Lecco – 40 punti

Pergolettese – 39 punti

Lumezzane – 39 punti

Pro Vercelli – 36 punti

Triestina – 33 punti

Pro Patria – 29 punti

Caldiero Terme – 26 punti

Union Clodiense – 21 punti