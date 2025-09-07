Serie C girone B: poker della Ternana a Rimini, vittoria del Guidonia contro il Livorno. Il risultato e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Sono da poco terminati i match della Domenica sera del girone B di Serie C. La Ternana esce vittoriosa dalla trasferta di Rimini, battendo per 4-1 i biancorossi. Vittoria per 1-0 del Guidonia nella trasferta di Livorno, che si porta a 4 punti in classifica. Mentre vince in rimonta il Forli, che ribalta il risultato nel secondo tempo grazie alle reti di Menarini e Cavallini

Livorno – Guidonia 0-1 ( 64′ Bernaedotto)

Rimini – Ternana 1-4 ( 5′ Bianay Balcot; 30′ Lepri; 45+2′ Ferrante; 45+6′ Dubickas; 58′ Orellana)

Sambenedettese – Forli 1-2 (55′ Eusepi; 77′ Menarini; 84′ Cavallini )

CLASSIFICA

Arezzo 9 punti

Ravenna 6 punti

Forli 6 punti

Ascoli 5 punti

Pineto 5 punti

Gubbio 5 punti

Carpi 5 punti

Juventus U23 5 punti

Pianese 4 punti

Sambenedettese 4 punti

Campobasso 4 punti

Guidonia 4 punti

Ternana 3 punti

Perugia 3 punti

Livorno 3 punti

Torres 3 punti

Vis Pesaro 2 punti

Bra 1 punto

Pontedera 1 punto

Rimini -10 punti

