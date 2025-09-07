Serie C girone B: poker della Ternana a Rimini, vittoria del Guidonia contro il Livorno. Il risultato e la classifica
Sono da poco terminati i match della Domenica sera del girone B di Serie C. La Ternana esce vittoriosa dalla trasferta di Rimini, battendo per 4-1 i biancorossi. Vittoria per 1-0 del Guidonia nella trasferta di Livorno, che si porta a 4 punti in classifica. Mentre vince in rimonta il Forli, che ribalta il risultato nel secondo tempo grazie alle reti di Menarini e Cavallini
Livorno – Guidonia 0-1 ( 64′ Bernaedotto)
Rimini – Ternana 1-4 ( 5′ Bianay Balcot; 30′ Lepri; 45+2′ Ferrante; 45+6′ Dubickas; 58′ Orellana)
Sambenedettese – Forli 1-2 (55′ Eusepi; 77′ Menarini; 84′ Cavallini )
CLASSIFICA
Arezzo 9 punti
Ravenna 6 punti
Forli 6 punti
Ascoli 5 punti
Pineto 5 punti
Gubbio 5 punti
Carpi 5 punti
Juventus U23 5 punti
Pianese 4 punti
Sambenedettese 4 punti
Campobasso 4 punti
Guidonia 4 punti
Ternana 3 punti
Perugia 3 punti
Livorno 3 punti
Torres 3 punti
Vis Pesaro 2 punti
Bra 1 punto
Pontedera 1 punto
Rimini -10 punti