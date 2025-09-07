Serie C girone C: sconfitta del Siracusa contro il Cerignola, il Picerno espugna Latina. I risultati e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Sono da poco finiti i match della Domenica sera del girone C di Serie C. Altra sconfitta per il Siracusa che esce sconfitto dalla trasferta a Cerignola e resta a 0 punti in classifica. Vittoria con il risultato di 2-1 per l’Altamura contro la Cavese, mentre il Picerno esce vittorioso dalla trasferta a Latina grazie alle reti di Abreu e Santarcangelo.

Altamura – Cavese 2-1 ( 42′ Simone; 66′ Fella)

Audace Cerignola – Siracusa 3-1 (52′ Pacciardi; 58′ Cuppone; 76′ Emmausso)

Latina – Picerno 1-2 (34′ Abreu; 69′ Parigi; 86′ Santarcangelo )

CLASSIFICA

CATANIA – 9 punti

BENEVENTO 6 punti

SALERNITANA 6punti

CASERTANA 6 punti

PICERNO 5 punti

AUDACE CERIGNOLA 5 punti

CROTONE 4 punti

POTENZA 4 punti

GIUGLIANO 4 punti

MONOPOLI 4 punti

CASARANO 4 punti

LATINA 4 punti

ALTAMURA 3 punti

ATALANTA U23 3 punti

COSENZA 2 punti

CAVESE 2 punti

SORRENTO 1 punti

SIRACUSA 0 punti

FOGGIA 0 punti

TRAPANI -1 punti

 

