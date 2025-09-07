Serie C girone C: sconfitta del Siracusa contro il Cerignola, il Picerno espugna Latina. I risultati e la classifica
Sono da poco finiti i match della Domenica sera del girone C di Serie C. Altra sconfitta per il Siracusa che esce sconfitto dalla trasferta a Cerignola e resta a 0 punti in classifica. Vittoria con il risultato di 2-1 per l’Altamura contro la Cavese, mentre il Picerno esce vittorioso dalla trasferta a Latina grazie alle reti di Abreu e Santarcangelo.
Altamura – Cavese 2-1 ( 42′ Simone; 66′ Fella)
Audace Cerignola – Siracusa 3-1 (52′ Pacciardi; 58′ Cuppone; 76′ Emmausso)
Latina – Picerno 1-2 (34′ Abreu; 69′ Parigi; 86′ Santarcangelo )
CLASSIFICA
CATANIA – 9 punti
BENEVENTO 6 punti
SALERNITANA 6punti
CASERTANA 6 punti
PICERNO 5 punti
AUDACE CERIGNOLA 5 punti
CROTONE 4 punti
POTENZA 4 punti
GIUGLIANO 4 punti
MONOPOLI 4 punti
CASARANO 4 punti
LATINA 4 punti
ALTAMURA 3 punti
ATALANTA U23 3 punti
COSENZA 2 punti
CAVESE 2 punti
SORRENTO 1 punti
SIRACUSA 0 punti
FOGGIA 0 punti
TRAPANI -1 punti