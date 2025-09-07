Sampdoria, comunicati dal club 3 fuori rosa

È ufficiale la lista definitiva della Sampdoria per il campionato di Serie B 2025/26. Sono 3 i giocatori comunicati dal club blucerchiato che saranno messi fuori rosa, di cui 2 esclusi per infortunio.

Il primo tra questi è Giorgio Altare, fuori per diversi mesi a causa della rottura del legamento crociato. Infortunato anche l’altro escluso dai liguri, Simone Romagnoli. Mentre è stato escluso per motivi tecnici Stefano Girelli, il quale non rientrava più nei piani di mister Massimo Donati