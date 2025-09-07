Sampdoria, comunicati dal club 3 fuori rosa

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

È ufficiale la lista definitiva della Sampdoria per il campionato di Serie B 2025/26. Sono 3 i giocatori comunicati dal club blucerchiato che saranno messi fuori rosa, di cui 2 esclusi per infortunio.

Il primo tra questi è Giorgio Altare, fuori per diversi mesi a causa della rottura del legamento crociato. Infortunato anche l’altro escluso dai liguri, Simone Romagnoli. Mentre è stato escluso per motivi tecnici Stefano Girelli, il quale non rientrava più nei piani di mister Massimo Donati

Ultimissime

Qual.Mondiale 2026: vittoria per 3-1 della Polonia sulla Finlandia, Pohjampalo e Joronen in campo 90′ minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Serie C girone B: poker della Ternana a Rimini, vittoria del Guidonia contro il Livorno. Il risultato e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Serie C girone C: sconfitta del Siracusa contro il Cerignola, il Picerno espugna Latina. I risultati e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Sampdoria, comunicati dal club 3 fuori rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025
Pallone Serie A

Rissa gravissima in Coppa: “sputi e pugni”, arrivano le sanzioni per l’INTER

Marco Fanfani Settembre 7, 2025