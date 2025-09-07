Rissa gravissima in Coppa: “sputi e pugni”, arrivano le sanzioni per l’INTER

Fatti gravissimi e ora arrivano le sanzioni.

Negli ultimi anni il calcio ha introdotto sanzioni sempre più dure per combattere la violenza tra i giocatori. Le autorità sportive hanno riconosciuto che episodi di aggressioni fisiche, litigi in campo o risse collettive minano l’immagine dello sport e mettono a rischio la sicurezza degli atleti. Per questo, le regole disciplinari sono state irrigidite e applicate con maggiore severità.

Oggi, un gesto violento non si limita a un semplice cartellino rosso e a una squalifica di una o due giornate: in molti campionati le pene possono arrivare a squalifiche di mesi, multe salate e persino la risoluzione dei contratti in casi estremi. Le federazioni hanno stabilito che la tutela della correttezza sportiva e dell’incolumità fisica deve prevalere su qualsiasi logica di spettacolo.

Anche gli arbitri, sostenuti dalla tecnologia VAR, hanno un ruolo decisivo. Ogni gesto viene rivisto con attenzione, riducendo al minimo la possibilità di sfuggire alla punizione. Così, colpi proibiti, gomitate o insulti aggressivi vengono registrati e sanzionati quasi in tempo reale. Questo ha aumentato la responsabilità individuale dei calciatori, che sanno di non poter contare più su zone d’ombra o interpretazioni troppo tolleranti.

Il messaggio che arriva da FIFA, UEFA e federazioni nazionali è chiaro: la violenza non ha spazio nel calcio moderno. I campioni sono chiamati a dare l’esempio, e chi non rispetta queste regole paga conseguenze pesantissime. In questo modo, il calcio cerca di difendere i suoi valori fondamentali: rispetto, lealtà e sana competizione.

Sputo e rissa dopo la finale

La finale di Leagues Cup tra Seattle Sounders e Inter Miami si è trasformata in uno spettacolo indecoroso. Dopo il pesante 3-0 subito, Luis Suárez ha perso la testa e, trattenuto a fatica dai compagni, ha sputato in faccia a un membro dello staff avversario. Il gesto, ripreso dalle telecamere, ha immediatamente scatenato polemiche negli Stati Uniti, diventando virale in pochi minuti. La Commissione Disciplinare della competizione sta già valutando le immagini e l’attaccante uruguaiano rischia una squalifica di almeno sei giornate.

L’allenatore dell’Inter Miami, Javier Mascherano, ha minimizzato l’accaduto, dichiarando di non aver visto nulla direttamente: «Ovviamente questo genere di cose non ti piace mai, ma se c’è stata una reazione, probabilmente c’è stata anche un’istigazione». Tuttavia, il clima rimane incandescente e la posizione del “Pistolero” appare sempre più compromessa.

La rissa in campo e le conseguenze disciplinari

Mentre lo staff dei Sounders, guidato da Brian Schmetzer, festeggiava il titolo, in campo è esplosa una rissa con protagonisti Suárez, Maxi Falcón, Tomás Avilés e Jackson Ragen. Spinte, calci e pugni hanno coinvolto numerosi giocatori, tra cui Sergio Busquets, che ha colpito il giovane Obed Vargas, finito a terra.

L’arbitro non è riuscito a riportare subito la calma e la situazione è degenerata per diversi minuti. Solo successivamente l’ordine è stato ristabilito, senza sanzioni immediate. La Commissione Disciplinare della Leagues Cup, però, interverrà con provvedimenti esemplari per punire una delle scene più controverse mai viste in questa competizione.