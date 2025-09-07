Qual.Mondiale 2026: vittoria per 3-1 della Polonia sulla Finlandia, Pohjampalo e Joronen in campo 90′ minuti

È da poco finito il match valevole per le qualificazioni ai mondiali 2026, che ha visto protagoniste Polonia e Finlandia. Il match si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa, grazie alle reti di Cash, Lewandoski e Kaminski, per gli ospiti accorcia il risultato nel finale Benjamin Kallman. Mentre hanno giocato per tutta la durata del match i due rosanero Joel Pohjampalo e Jesse Joronen

