Qual.Mondiale 2026: vittoria per 3-1 della Polonia sulla Finlandia, Pohjampalo e Joronen in campo 90′ minuti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

È da poco finito il match valevole per le qualificazioni ai mondiali 2026, che ha visto protagoniste Polonia e Finlandia. Il match si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dei padroni di casa, grazie alle reti di Cash, Lewandoski e Kaminski, per gli ospiti accorcia il risultato nel finale Benjamin Kallman. Mentre hanno giocato per tutta la durata del match i due rosanero Joel Pohjampalo e Jesse Joronen

Ultimissime

Qual.Mondiale 2026: vittoria per 3-1 della Polonia sulla Finlandia, Pohjampalo e Joronen in campo 90′ minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Serie C girone B: poker della Ternana a Rimini, vittoria del Guidonia contro il Livorno. Il risultato e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Serie C girone C: sconfitta del Siracusa contro il Cerignola, il Picerno espugna Latina. I risultati e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025

Sampdoria, comunicati dal club 3 fuori rosa

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 7, 2025
Pallone Serie A

Rissa gravissima in Coppa: “sputi e pugni”, arrivano le sanzioni per l’INTER

Marco Fanfani Settembre 7, 2025