Nel match tra Ascoli e Sestri Levante, il primo tempo si è concluso con il punteggio di 0-0. Entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare, ma la difesa ha prevalso su ogni attacco. La partita rimane aperta e decisiva per entrambe le formazioni che cercano di conquistare punti importanti in questa fase del campionato.