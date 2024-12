Un primo tempo ricco di emozioni nel Girone B della Serie C. Ascoli e Spal hanno chiuso sul 1-1, con gol di Caccavo per l’Ascoli e pareggio di Antenucci per la Spal. Nel frattempo, la Lucchese ha ribaltato uno svantaggio iniziale contro il Pineto, chiudendo il primo tempo sul 3-1 grazie a una rapida e efficace rimonta.

Ascoli-Spal 1-1

Lucchese-Pineto 3-1

Pontedera-Legnago Salus 0-0