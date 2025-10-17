Serie C Girone B: colpo Forlì, la Torres cade in casa. La classifica aggiornata
Nella decima giornata del Girone B di Serie C, il Forlì firma una delle sorprese del turno battendo a domicilio la Torres con un secco 2-0. Una vittoria pesante per i romagnoli, che infliggono ai sardi la seconda sconfitta stagionale.
Franzolini e Macrì stendono la Torres
A Sassari, la partita si sblocca al 32’ grazie a Franzolini, bravo a concretizzare un’azione corale degli ospiti. La Torres prova a reagire, ma non riesce mai a trovare ritmo né spazi contro un Forlì ben organizzato e attento. Nel finale, all’81’, è Macrì a chiudere definitivamente i giochi con il raddoppio che spegne ogni speranza di rimonta dei padroni di casa.
La classifica aggiornata
Arezzo 24
Ravenna 24
Ascoli 23
Forlì 16
Sambenedettese 14
Ternana 14
Carpi 14
Gubbio 13
Guidonia 13
Campobasso 12
Pianese 12
Pineto 11
Juventus U23 11
Vis Pesaro 9
Pontedera 8
Livorno 7
Torres 6
Bra 5
Perugia 3
Rimini -2