Serie B: derby ligure alla Virtus Entella, Samp sconfitta 3-1 La classifica aggiornata

La Virtus Entella conquista il derby ligure contro la Sampdoria con un netto 3-1. A Chiavari, i biancocelesti dominano il primo tempo e resistono al tentativo di rimonta blucerchiato nella ripresa.

L’Entella parte forte e al 33′ sblocca il match con Debenedetti, bravo a colpire di testa su corner di Fumagalli. Sei minuti più tardi è Franzoni a raddoppiare dal dischetto, dopo un contropiede concluso con un fallo su Di Mario. Il 2-0 all’intervallo è il giusto premio per una squadra aggressiva e organizzata.

Nella ripresa, la Samp cambia volto e riesce ad accorciare all’81’ con Massimo Coda, abile a sfruttare una palla sporca al limite dell’area. Ma l’illusione dura poco: un minuto dopo, Tiritiello firma il 3-1 sugli sviluppi di un corner, chiudendo di fatto i giochi. Grande prova dell’Entella, che con intensità e compattezza si prende il derby. Sampdoria troppo discontinua: la reazione nella ripresa non basta a cancellare un primo tempo sottotono.

Classifica aggiornata Serie B:

Modena 17

Palermo 15

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Carrarese 10

Juve Stabia 10

Entella 9

Südtirol 9

Empoli 9

Reggiana 9

Padova 8

Catanzaro 6

Bari 6

Pescara 4

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2