Serie B: derby ligure alla Virtus Entella, Samp sconfitta 3-1 La classifica aggiornata
La Virtus Entella conquista il derby ligure contro la Sampdoria con un netto 3-1. A Chiavari, i biancocelesti dominano il primo tempo e resistono al tentativo di rimonta blucerchiato nella ripresa.
L’Entella parte forte e al 33′ sblocca il match con Debenedetti, bravo a colpire di testa su corner di Fumagalli. Sei minuti più tardi è Franzoni a raddoppiare dal dischetto, dopo un contropiede concluso con un fallo su Di Mario. Il 2-0 all’intervallo è il giusto premio per una squadra aggressiva e organizzata.
Nella ripresa, la Samp cambia volto e riesce ad accorciare all’81’ con Massimo Coda, abile a sfruttare una palla sporca al limite dell’area. Ma l’illusione dura poco: un minuto dopo, Tiritiello firma il 3-1 sugli sviluppi di un corner, chiudendo di fatto i giochi. Grande prova dell’Entella, che con intensità e compattezza si prende il derby. Sampdoria troppo discontinua: la reazione nella ripresa non basta a cancellare un primo tempo sottotono.
Classifica aggiornata Serie B:
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Entella 9
Südtirol 9
Empoli 9
Reggiana 9
Padova 8
Catanzaro 6
Bari 6
Pescara 4
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2